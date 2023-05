Português detido em Espanha por crimes de burla que renderam um milhão de euros

Um cidadão português, de 52 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em colaboração as Autoridades Policiais e Judiciárias de Espanha, e extraditado para Portugal, acusado de 30 crimes de burla qualificada.O caso remonta aos anos de 2019 e 2020. O arguido dizia ser "intermediário financeiro e promovia uma atividade de captação de investimentos, prometendo rendimentos mensais consideráveis, com taxas de juro muito tentadoras, em nome duma sociedade com sede na Suíça, que se veio a apurar ser inexistente", revela a PJ em comunicado.Para tornar o o esquema credível, o homem "celebrava contratos de "Gestão Externa de Ativos" com as vítimas e, nalguns casos, pagava inicialmente alguns juros, de modo a convencê-las de que se tratava de um negócio credível e muito rentável, determinando-as assim a reforçar os investimentos iniciais, com a entrega de mais quantias", explica a autoridade.Depois de concretizar a intenção, o homem deixava de pagar os juros mensais. O arguido justificava o ato com "a instabilidade conjuntural dos mercados financeiros".

Quando tentavam resgatar os capitais que haviam aplicado, que totalizam mais de "um milhão de euros", as vítimas contactavam o arguido que deixava de responder.



O arguido ficou em prisão preventiva depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial.