Português detido em Espanha por 25 burlas com telefones

A Guardia Civil de Valência, Espanha, deteve um português suspeito de 25 burlas com a venda de telemóveis de gama alta. Após a detenção, constatou-se que o suspeito tinha um mandado de captura em Portugal para cumprir quatro anos de prisão pelos mesmos crimes.



O suspeito colocava os aparelhos à venda na internet. O negócio era feito por transferência bancária ou pela aplicação MB Way. As vítimas, no entanto, nunca chegavam a receber os telemóveis. O português está sujeito a apresentações diárias e deverá ser extraditado para Portugal, de forma a cumprir a pena a que foi condenado.



