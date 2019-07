Português detido em Espanha por sequestrar a filha durante dois meses

Um homem português foi detido num hotel em Vigo, Espanha, pelas autoridades por, alegadamente, ter sequestrada a filha, de 10 anos, durante dois meses.De acordo com o jornal espanhol La Voz de Galicia, o homem foi buscar a filha menor à casa da ex-mulher, no Porto. Depois de ter a filha consigo, o suspeito colocou-se em fuga numa viatura alugada.Após essa situação, foi emitido um mandado de busca europeu com o objetivo de procurar e deter o homem pelo crime de sequestro de menores.O mesmo jornal avança que o pai estava desaparecido com a criança desde o passado dia 12 de maio. Depois de terem sido vistos este fim de semana em Vigo, o homem acabou detido quando estava a entrar no hotel onde se encontrava hospedado com a filha.A mãe da criança já foi informada pelas autoridades do sucedido e já viajou até Vigo.Quando chegou lá para trazer a filha, esta terá recusado inicialmente voltar para Portugal com a mãe, segundo o jornal La Voz de Galicia.O homem já foi ouvido pelas autoridades portuguesas, via videoconferência, e foi detido em Vigo. O suspeito vai ser entregue às autoridades portuguesas.