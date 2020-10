Um camionista português está detido em França depois de ter sido apanhado num controlo fronteiriço com 379 mil € em dinheiro escondidos na cabina.As autoridades acreditam que o montante seja proveniente do tráfico de droga e abriram uma investigação por lavagem de dinheiro.O homem não foi capaz de dar qualquer explicação plausível para a proveniência do dinheiro.