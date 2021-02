Português detido em Moçambique por ter 79 tartarugas

Um cidadão português foi detido em Nampula, no norte de Moçambique, por ter em sua casa 79 tartarugas de uma espécie protegida.



A apreensão dos animais, da espécie Astrochelys Radiata, vulgarmente conhecida como tartaruga radiante e oriunda de Madagáscar, ocorreu na sexta-feira, após uma denúncia. O homem mantinha as tartarugas num quintal e disse às autoridades que as tinha há 20 anos. Negou também tê-las comprado e afirmou que apenas faz criação. Já as autoridades moçambicanas desconfiam que o detido, que tem licença de pesca e várias embarcações, tenha adquirido ou capturado os animais nesse contexto.



