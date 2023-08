Um português de 45 anos foi detido pela Guardia Civil espanhola na localidade de Verin, em Ourense (Espanha), por abuso sexual de dois menores de 16 anos, cometidos no passado mês de maio naquela mesma povoação. Segundo um comunicado das próprias autoridades espanholas, a detenção ocorreu na noite de sábado, e o indivíduo não terá oferecido resistência. Contra o cidadão português existia um mandado europeu de captura, precisamente por crimes de abuso sexual de menores. O cidadão português encontra-se à guarda das autoridades espanholas, que o deverão levar hoje perante o juiz para ser interrogado. Desconhece-se se tinha domicílio ou atividade profissional em Ourense, e qual era o relacionamento com as vítimas menores.