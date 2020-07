Português detido no Dubai por tráfico de droga

Um português, de 33 anos, foi detido pelas autoridades do Dubai por posse e tráfico de droga. Foi apanhado depois de um nacional daquele país o ter denunciado, após ter sido apanhado a consumir metanfetaminas.De acordo com a imprensa local, o Departamento Antinarcóticos da Polícia do Dubai abriu uma investigação após uma ‘dica’ de um informador, que dava conta de um árabe a consumir droga. A polícia chegou a esse homem, que foi detido.Não tinha nada em sua posse, mas exames médicos confirmaram consumo de metanfetaminas. Acabou por denunciar o português como o fornecedor, que foi apanhado depois numa operação de vigilância com uma quantidade não divulgada de droga. Arrisca uma pena de 12 anos de cadeia.