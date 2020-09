Português detido por abanar filho bebé até lhe causar lesão cerebral

Um português, de 35 anos, foi preso pela Polícia Nacional de Málaga, Espanha, pelo crime de maus-tratos contra o filho, um bebé de apenas dois meses.





O menor deu entrada no hospital daquela cidade a 24 de agosto, com sintomas compatíveis à síndrome do bebé abanado. Tinha uma lesão cerebral e fraturas nas costelas e tíbia, sangrando de um dos olhos.Ficou provado que o português abanou o filho. Está proibido pelo tribunal de se aproximar do bebé.