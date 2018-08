Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português detido por posse de drogas e documentos falsos em Moçambique

Cidadão é suspeito de ser um dos fornecedores de drogas na cidade.

Por Lusa | 14:31

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve um cidadão português na posse de drogas e documentos falsos na praia do Tofo, província de Inhambane, sul do país.



O cidadão é suspeito de ser um dos fornecedores de drogas na cidade, disse esta segunda-feira à Lusa Juma Aly, porta-voz da Polícia moçambicana em Inhambane.



"Ele foi detido na posse de cocaína e canábis, além de um recibo de Bilhetes de Identificação falso e vários instrumentos que acreditamos que usava para empacotar e comercializar a droga", explicou Juma Aly, que não quantificou a droga.



O suspeito, de 40 anos de idade, está detido na Cadeia Civil em Inhambane.



O cidadão vivia na zona da Praia do Tofo, uma das principais zonas turísticas da província.