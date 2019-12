Português dono de bordel executado a tiro no Brasil

A Polícia brasileira procura os autores do homicídio do empresário português Amilcar Medeiros, de 31 anos, dono de um bordel em Camaçari, Salvador, no Brasil, executado a tiro há uma semana, na segunda-feira, após um assalto.De madrugada, três homens armados invadiram o local e sequestraram clientes e funcionários, como mostram as imagens de videovigilância do bordel.A Polícia ainda trocou tiros com o gangue, que fugiu, levando o português, que vivia no Brasil há 9 anos. O cadáver foi encontrado horas depois, num carro. O pai da vítima também foi executado há anos.