Um intermediário financeiro de 52 anos, licenciado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foi preso na zona da Galiza, Espanha, e extraditado para Portugal pela Polícia Judiciária (PJ), para ser julgado por 30 crimes de burla qualificadaOs crimes ocorreram entre 2019 e 2020 e lesaram as vítimas em cerca de um milhão de euros. Prometendo taxas de juro acima do mercado, o burlão captou investimentos, celebrando contratos de Gestão Externa de Ativos, em nome de uma sociedade suíça que nunca existiu.O homem chegou a Portugal no final da semana passada e ficou preso a aguardar início do julgamento.