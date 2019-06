Português esfaqueia mulher e mata-se na Suíça

Um português de 24 anos feriu gravemente à facada uma mulher de nacionalidade suíça, de 25, na sexta-feira de manhã, em La Sarraz, no oeste da Suíça.O emigrante suicidou-se, em circunstâncias que ainda estão por apurar, e a mulher foi transferida, em estado considerado muito grave, para o hospital da zona.O alerta foi dado ao início da tarde de sexta-feira. Uma chamada anónima para a linha telefónica do dispositivo de socorro daquela região suíça, dava conta que moradores de um prédio tinham encontrado o casal dentro do apartamento onde residia o português.Ainda antes de ser acionado o apoio médico, os populares tomaram a iniciativa de prestar os primeiros socorros ao português.O apoio acabou por se revelar inútil, tendo o óbito sido confirmado. A mulher, por seu turno, estava ainda consciente.No entanto, sangrava abundantemente do pescoço. Foi alvo de diversas facadas, cujos contornos a polícia local procura agora esclarecer.