Português espanca e viola jovem em Inglaterra

Samuel Fortes, de 26 anos, esteve em fuga durante quatro dias.

01:30

Um português, de 26 anos, está preso, em Leeds, Inglaterra, por um ataque brutal a uma jovem de 19 anos, que foi violada e agredida, num caso que as autoridades consideram tratar-se de uma tentativa de homicídio devido aos ferimentos que a vítima sofreu.



O crime ocorreu na madrugada de 23 de junho e o principal suspeito, Samuel Fortes, de nacionalidade portuguesa a residir em Inglaterra, esteve em fuga durante quatro dias. Nesse período, as autoridades policiais divulgaram a fotografia do homem que descreveram como uma pessoa "muito perigosa".



Os próprios inspetores classificaram o ataque como horrível, pela forma brutal como a jovem foi atacada; além do crime sexual, foi espancada e sofreu lesões profundas ao nível da cara.



Devido ao trauma, a vítima e também a família estão a ser acompanhados por psicólogos. Logo depois do ataque, as autoridades ainda detiveram um homem, de 49 anos, que viria a ser libertado, sem nenhuma acusação.