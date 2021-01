Português executado a tiro na África do Sul

Um empresário português, de 42 anos, foi executado a tiro quando saía da loja de material elétrico que explorava em Malvern, um subúrbio de Joanesburgo, na África do Sul, na segunda-feira.Alexandre Rosa Agostinho, com origens na zona de Ourém e Leiria, foi atingido por disparos efetuados a partir de dois carros em andamento e teve morte imediata.Os três empregados que o acompanhavam escaparam ilesos. Nada foi roubado, o que leva as autoridades a suspeitar que se tratou de uma execução, por motivos ainda não esclarecidos. A vítima deixa dois filhos, de oito e seis anos. O crime ocorreu numa zona onde vive uma grande comunidade lusa.