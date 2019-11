Português executado com oito tiros na Venezuela

Um comerciante português de 57 anos foi assassinado a tiro em San Vicente, Venezuela, na terça-feira.Carlos Aurélio de Abreu circulava na sua viatura quando foi atacado por um grupo de homens armados, que o executaram com três tiros na cabeça, um no peito, dois no estômago e outros dois numa mão.Ainda assim, continuou a conduzir até desfalecer e embater numa casa. As autoridades investigam se o português foi alvo de uma emboscada quando ia comprar um carro ou se foi confundido com elementos policiais.Um irmão da vítima, que estava ao lado no veículo, escapou sem ferimentos.