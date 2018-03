Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português gravemente ferido a tiro por terrorista em França

Amigo da família revela ao CM que emigrante de 27 anos estava no carro atacado em Carcassonne.

15:57

Um emigrante português de 27 anos estava no carro que foi atacado por Redouane Lakdim, o terrorista que matou três pessoas em Carcassonne e Trèbes, na manhã desta sexta-feira.



Manuel Correia, amigo da família da vítima conta ao CM que o português seguia no carro que foi intercetado pelo terrorista armado. Iam duas pessoas na viatura, uma das quais o português. Este foi ferido com uma bala e o amigo morreu - terá sido alvejado na cabeça.



Uma outra amiga da vítima revela que o português terá sido atingido com uma bala num olho e foi transportado de helicóptero para o hospital de Perpignan, onde se encontra em estado muito grave



O português será filho de emigrantes lusos em França, mas esteve a estudar em Coimbra, tendo regressado a França há dois anos. Estaria a fazer um estágio em Carcassonne. No momento em que foi atacado, os dois ocupantes da viatura iam a caminho de uma padaria.



Lakdim roubou o carroe terá sido nele que chegou ao supermercado de Trèbes onde abriu fogo sobre polícias e fez vários reféns, antes de ser abatido pela polícia. Morreram mais duas pessoas, para além do amigo do português.