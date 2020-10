Português homicida em fuga detido em velório no Brasil

Um português que estava em fuga desde 2011, após matar um homem à pedrada no Porto, foi detido pela Polícia Federal do Brasil em Curitiba. João Fragoso foi apanhado quando saía de um velório, na sequência de um mandado de detenção para extradição. Tem 16 anos de cadeia para cumprir.





A 1 de setembro de 2011, João Fragoso, de 29 anos, e dois amigos envolveram-se numa discussão com um homem junto a uma rulote na zona industrial do Porto. O trio espancou Fernando Pereira, que celebrava o aniversário do filho, e atirou um bloco de cimento à cabeça da vítima quando já estava inanimada.