Português julgado por burlas no Qatar

"Engenheiro" prometia salários de milhares de euros.

12:30

Um homem está a ser julgado esta sexta-feira no Tribunal de São João Novo, no Porto, por 15 crimes de burla, segundo avança a imprensa desta sexta-feira. O português, de 42 anos, prometia empregos no Mundial de Futebol do Qatar em 2022, com salários de milhares de euros.

Como ponto de encontro com os "futuros" trabalhadores, Mário Rodrigues utilizava o cemitério de Penafiel, tendo contratado inclusive o coveiro do local para formar a equipa. O homem, que se designava de engenheiro, pedia aos interessados 100 euros pela inscrição no posto de trabalho, assim como dinheiro para as despesas relativas a vacinas, passaportes e bilhetes de avião.

Após dar todas as informações sobre o falso trabalho, o réu garantia um ordenado de quatro mil euros aos serventes e seis mil euros, mais regalias, a todos os outros operários.

As vítimas começaram a perceber que o negócio era falso quando chegavam ao aeroporto e percebiam que não existia o voo que lhes tinha sido dito.