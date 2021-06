Português livre de extradição por explosão no Líbano que matou 215 pessoas

Jorge Moreira, o empresário de Paços de Ferreira acusado pelo Líbano de ter responsabilidade na explosão que provocou 215 mortos, em agosto de 2020, em Beirute, escapou à extradição para aquele país. As autoridades libanesas nunca formalizaram o pedido e a Relação do Porto arquivou o processo.





As 2,7 toneladas de nitrato de amónio usadas na explosão foram encomendadas pela Fábrica de Explosivos de Moçambique, na qual o português foi diretor comercial até 2016. Para o Líbano, era suspeito de introduzir explosivos no país, homicídio intencional e terrorismo, punidos com prisão perpétua.