Português mata a mulher à facada no Luxemburgo

Um emigrante português natural de Barcelo foi esta terça-feira detido pela polícia do Luxemburgo depois de ter matado a mulher, de 52 anos, à facada.O homem usou uma faca de cozinha para consumar o crime. Ao que aapurou, o homem estava desempregado e a mulher tinha nacionalidade brasileira.Tudo terá ocorrido na sequência ed uma discussão no sábado ao final do dia. Os meios de socorro foram alertados, no entanto a vítima acabou por morrer no hospital.No dia anterior ao crime, Francisco, foi detido pelas autoridades por agressões à mulher, mas acabou libertado.Matou a mulher 24 horas depois da sua libertação. As autoridades já teriam sido chamadas para outros episódios de violência doméstica entre o casal antes do crime.A mulher deixa quatro filhos, incluindo uma menina de 10 anos que sofre de autismo.