Português mata homem com frigideira na Suíça

Um português de 30 anos, que assassinou um francês à pancada com uma frigideira e um martelo, foi condenado na Suíça a uma pena de nove anos de prisão. Quando a cumprir, será expulso do país por 10 anos.O crime, em Sierre, aconteceu em novembro de 2018. A vítima estaria alcoolizada e a fazer barulho. Deu-se uma luta entre ambos. Depois dos golpes, o português arrastou a sua vítima, de 38 anos, para a rua.Tentou limpar o sofá manchado de sangue e telefonou quatro vezes para o telemóvel do morto. Queria fazer acreditar que teria sido outra pessoa a matá-lo.Mas acabou por se embebedar e confessar à empregada de um bar, que chamou a polícia.