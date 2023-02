Português mata homem para vingar assalto na Irlanda do Norte e foge para Portugal

Um português suspeito de homicídio na Irlanda do Norte fugiu para Portugal. A denúncia partiu dos três cúmplices detidos e foi feita numa audiência de revisão de medidas de coação.Em causa está a morte de Victor Hamilton, a 26 de julho do ano passado. A vítima terá sido morta por um grupo de quatro homens que quis vingar uma amiga, também portuguesa, vítima de assalto dias antes, em Antrim. Alguém tinha roubado objetos de um quintal e Victor Hamilton foi apontado como autor do crime.Três dos agressores foram detidos nos dias seguintes, mas o quarto suspeito conseguiu escapar e apanhar um voo de regresso a Portugal, estando agora a ser procurado pelas autoridades policiais.