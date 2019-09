Português morre com tiro no peito em Espanha

Um português de 46 anos morreu na manhã desta quinta-feira depois de ter sido atingido por um disparo de espingarda, ao que tudo indica acidental, que lhe acertou na zona do peito durante uma jornada de caça, na localidade de Navahermosa, província de Toledo, em Espanha, que esta quitna-feira abriu oficialmente o período de caça – época que se estende até final de setembro.Segundo avança a imprensa local, na altura do acidente o homem, que trabalhava numa fazenda próxima, estava acompanhado pela filha menor que chamou o 112. O alerta foi dado pelas 09h30.Para o local foram mobilizados vários meios de socorro e até um helicóptero mas depois de várias manobras a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.A Guardia Civil de Toledo já abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte do homem. De acordo com o gabinete do secretário de Estado das Comunidades, durante todo o dia desta quinta-feira "os serviços consulares não foram contactados nem por familiares nem por autoridades" porém, "esse contacto pode chegar a qualquer momento", concluiu a mesma fonte.O presidente da Federação de Caça de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, lamentou o acontecimento trágico que culminou com a morte do caçador português. O responsável disse ainda não ter conhecimento das circunstâncias em que ocorreu o acidente.Segundo avança a imprensa espanhola, este tipo de acidentes pode estar relacionado com excesso de confiança por parte dos caçadores. A federação de caça pediu cautela a todos os caçadores.