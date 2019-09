Um homem português, de 47 anos, morreu esta sexta-feira numa colisão entra a mota em que seguia e um carro em Gironda, Bordéus (França).De acordo com a rádio francesa Wit, os três ocupantes do carro, um homem de 69 anos e duas mulheres, de 69 e 70 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para um hospital de Bordéus.O óbito do português foi declarado no local.As causas do acidente estão agora a ser investigadas pelas autoridades.