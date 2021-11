Português morre em violenta colisão entre carros no Luxemburgo

Um português, de 40 anos, morreu, esta madrugada de domingo, numa aparatosa colisão entre dois carros na EN31, em Bascharage, no Luxemburgo.



No acidente há ainda outra vítima mortal - uma mulher de 22 anos - e dois feridos que foram hospitalizados.





Segundo o site Lux24, o acidente aconteceu cerca das 2h40 e um dos condutores terá perdido o controlo da viatura e acabou por embater violentamente contra um carro que seguia em sentido contrário.Ainda segundo o mesmo site luxemburguês, as autoridades indicam que foi realizado teste de alcoolemia ao condutor do carro que terá provocado o acidente e que o homem estaria alcoolizado. Foi detido por ordem do Ministério Público.