Português morre esmagado pelo próprio carro

Homem estava a mudar um pneu, próximo de Barcelona, quando se deu o acidente.

Por M.C. | 08:35

Um português, de 62 anos, morreu esmagado quando a viatura lhe caiu em cima no momento em que mudava um pneu, próximo de Barcelona, Espanha. O acidente ocorreu na quarta-feira, numa escapatória de autoestrada, na zona de La Roca del Vallés.



O português, que se encontrava sozinho na viatura, apercebeu-se de que um pneu tinha rebentado. De imediato foi obrigado a encostar e a elevar o nível do veículo com um macaco hidráulico.



Durante os procedimentos, o automóvel atingiu-o.



Outros automobilistas pediram ajuda, ainda foi prestada assistência mas o óbito foi confirmado.