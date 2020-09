Português morrem em colisão contra vara de javalis em Espanha

Um português morreu na madrugada de terça-feira quando o carro que conduzia na N122, em Espanha, colidiu com um grupo de javalis e se despistou, capotando várias vezes antes de se imobilizar.





O acidente ocorreu na zona de Trabazos, a poucos quilómetros da fronteira de Quintanilha. De acordo com as autoridades locais, o condutor terá tentado desviar-se dos animais que atravessavam a estrada, mas sem sucesso. Quando os bombeiros chegaram ao local já nada havia a fazer. Uma mulher que seguia no carro sofreu ferimentos graves e foi internada num hospital em Zamora. Três javalis também perderam a vida no embate.