Português morto a tiro no Brasil

Homem de 29 anos era natural de Marco de Canaveses.

Um português, natural de Marco de Canaveses, foi assassinado a tiro no Brasil, na madrugada de domingo.



O homem, com 29 anos, foi baleado três vezes na cabeça em Anápolis.



A vítima estaria no Brasil já há quatro anos.



Desconhece-se, para já, qual o motivo que originou este homicídio.