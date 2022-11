Português preso em Espanha por partir garrafa de cristal na cabeça de outro homem

Um português de 53 anos foi preso neste sábado em Valência, Espanha, após ter agredido outro homem na cabeça com uma garrafa de cristal, no interior de uma dependência bancária.

Os factos ocorreram na madrugada deste sábado, quando agentes da Policia Nacional do país vizinho, em missão de patrulha na via pública, depararam-se com um homem a sangrar abundantemente da cabeça.

O ferido relatou que, momentos antes, quando se encontrava a levantar dinheiro numa caixa multibanco, foi atacado na cabeça por um homem empunhando uma garrafa de cristal.

Depois de acionar meios de socorro para a vítima, que foi transportada para o hospital local, a Polícia Nacional conseguiu, já na posse da descrição do agressor, localizá-lo e prendê-lo.

Trata-se de um português de 53 anos, já com antecedentes criminais.

Aos polícias, o agressor confirmou o ataque, e justificou-o com problemas tidos com a vítima. Mostrou-se mesmo arrependido de não ter agredido o homem com mais força, ameaçando-o de morte.

Ficou detido, e vai ser presente a tribunal.