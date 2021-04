Português preso na África do Sul por fraude de 7,5 milhões em comunicações

Manuel Teixeira, um empresário português de 62 anos, entregou-se à polícia da África do Sul na sequência da detenção de outros três homens com quem criou um esquema de sobrefaturação que lesou uma operadora de telecomunicações em 7,5 milhões de euros.



Segundo a polícia de Joanesburgo, Manuel Teixeira inflacionou as faturas dos serviços prestados à companhia Cell C entre 2012 e 2019. O português foi libertado com uma fiança de 300 mil euros e será julgado a partir do dia 14 por fraude e corrupção.

Ver comentários