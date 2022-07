Português preso por matar vizinho a tiro na Suíça devido a barulho

Um português, de 48 anos, foi detido pela Polícia Cantonal de Berna, na Suíça, por disparar sobre dois homens após uma discussão por causa de barulho. Um dos baleados morreu ainda no local e outro foi atingido numa perna.De acordo com as autoridades suíças, o caso ocorreu na madrugada de domingo no Bairro de Niederbipp. De acordo com testemunhas houve uma discussão entre moradores da zona devido a uma festa e "pela 01h50 ficou tudo repentinamente em silêncio". A seguir "ouviu-se alguém a gritar ‘Não! Não!’ e depois vários disparos".A polícia foi alertada e quando chegou à Anternstrasse deparou-se com um homem já inanimado no chão a ser assistido por populares e outro a sangrar de uma perna.Rapidamente as autoridades identificaram o atirador, que tinha regressado a casa, a poucos metros do local do crime, e ali aguardou pela chegada da polícia.