Português preso por participar em confrontos violentos durante festa 'pós-corona' na Alemanha

Um português foi colocado em prisão preventiva por participação nos violentos confrontos que envolveram entre 400 a 500 pessoas em Estugarda, Alemanha, na madrugada de domingo, após uma festa de desconfinamento.

De acordo com as autoridades alemãs, há outros sete detidos em preventiva. Um deles, de 16 anos, está indiciado por tentativa de homicídio por ter pontapeado na cabeça um estudante já caído no chão. São alemães, croatas, iraquianos e um letão, além do português. O mais velho tem 33 anos. Respondem por rixa, agressões graves, resistência e violência contra a polícia e roubo.

Domingo à noite, centenas de homens ‘varreram’ uma das principais ruas de comércio de Estugarda destruindo montras e pilhando lojas.

As autoridades ainda não sabem a origem dos atos de violência, mas acreditam ter-se tratado de uma festa ‘pós-coronavirus’ que descambou. Dezenas de vídeos foram colocados nas redes sociais.

Em reação, deverá ser imposta a ‘lei seca’ em Estugarda, com a proibição da venda de bebidas alcoolicas.