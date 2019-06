Português preso por pintar mensagem de amor em parede em Macau

Um turista português de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Macau por ter pintado uma mensagem dedicada à namorada numa parede do edifício do Instituto para os Assuntos Municipais.



O caso ocorreu a 22 de maio, mas só agora o suspeito foi detido, em casa da namorada, após a análise às imagens do sistema de videovigilância da zona. Está indiciado por dano qualificado.

Ver comentários