Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português preso por sequestro em Espanha

Ex-paraquedista, identificado apenas como Luís, está em preventiva em Badajoz.

Por M.C. | 08:38

Um ex-paraquedista português, identificado apenas como Luís, está em prisão preventiva em Badajoz, Espanha, por suspeitas do sequestro de uma mulher.



O homem foi encontrado na tarde de 24 de outubro, no interior de uma casa onde a vítima, com aspeto bastante debilitado, se encontrava amarrada e deitada numa cama.



A mulher teve de ser hospitalizada.



A investigação prossegue, já que a Guardia Civil procura duas mulheres, que também participaram no sequestro.