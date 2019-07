Português procurado pela polícia de Londres por ameaçar e perseguir ex-companheira

A Polícia Metropolitana de Londres continua a tentar localizar Omar dos Reis, um português de 25 anos emigrado em Inglaterra, por agredir com uma vassoura e apertar o pescoço à ex-companheira, em junho de 2018. Ao, a mãe da vítima diz que a filha continua a ser perseguida.Adianta que a jovem tenciona vir a Portugal com o filho de ambos, de dois anos. No entanto, receia voltar por também ter sido ameaçada por familiares de Omar dos Reis."É inadmissível como a polícia londrina ainda não o apanhou. Está sempre a mandar mensagens com ameaças e aparece-lhe em todo o lado", refere a mãe da vítima, que já tentou fazer queixa na PSP, mas aconselharam-na a avisar as autoridades do aeroporto quando a vítima vier a Portugal.