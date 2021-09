Português que matou homem à pedrada no Porto entregue à PJ depois de fuga para o Brasil

Foi esta quinta-feira entregue à Polícia Judiciária um cidadão português que matou homem à pedrada no Porto no dia 2 de setembro de 2011 e que depois fugiu para o Brasil.O crime ocorreu há 10 anos, na sequência de uma rixa entre dois grupos de jovens. O arguido, na altura com 18 anos, terá assassinado um jovem de 27 anos à pedrada, tendo depois fotografado o corpo que exibiu aos amigos como um troféu.

No dia seguinte ao crime, foi detido pela Polícia Judiciária, tendo nessa altura sido presente às autoridades judiciárias e obrigado a apresentações periódicas.

O arguido não cumpriu então a medida de coação e colocou-se em fuga para o Brasil, país onde passou a residir com identidade falsa, até ser detido no dia 1 de outubro de 2020, na cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, Brasil.

O detido foi entregue no dia de ontem, no Brasil, à Polícia Judiciária, tendo sido transportado para Portugal sob custódia.