Português raptado e assassinado na Venezuela

Família pagou um milhão mas não evitou homicídio. Moisés Gomes foi torturado.

01:30

A família do comerciante Moisés Fernandes Gomes acedeu a pagar perto de um milhão de euros pelo seu resgate. Ainda assim, os familiares do comerciante português a viver em Vargas, a norte de Caracas, Venezuela, não conseguiram evitar o pior. Aos 36 anos, Moisés foi torturado e assassinado por um grupo de raptores que o levou na terça-feira. O seu segurança pessoal foi também morto. Os cadáveres foram encontrados na berma da autoestrada.



O desaparecimento de Moisés, que deixa órfãos dois filhos menores, foi detetado logo na terça-feira. Um dia depois a família recebeu um telefonema com um pedido de resgate. Pagaram, mas nada feito. Na sexta-feira aguardavam a chegada de Moisés a casa, juntamente com o segurança, mas receberam a notícia de que ele tinha sido encontrado morto. E tinha marcas de ter sido torturado.



Há vários anos que o português estava na Venezuela. Explorava com o pai o supermercado Bensica CA. A família está desolada e os criminosos responsáveis pelo crime ainda não foram localizados, mas, segundo a imprensa local, já estão identificados pela polícia.



Outros casos

Morto com tiro na cabeça

Em junho, um emigrante português, de 66 anos, foi morto com um tiro na cabeça, em casa, em Punto Fijo, no Norte da Venezuela. O gang invadiu a casa num assalto e antes de fugir executou o português que estava com a mulher e o filho.



Guarda-costas mata

Em abril, um comerciante português, de 49 anos, foi sequestrado e encontrado morto no carro com golpes de faca, em Higuerote. O ataque foi organizado e levado a cabo pelo guarda-costas da vítima, tendo um irmão como cúmplice.