Veleiro The Sea Spirit tinha ilha dos Açores como destino. Alerta foi dado às 05h15.

18:45

Um homem de 54 anos foi resgatado pela equipa da Força Aérea Portuguesa durante a madrugada deste domingo, a 203 quilómetros de Lisboa.

O português era tripulante do veleiro The Sea Spirit, que navegava rumo aos Açores quando a embarcação foi inundada por água.



Apesar dos esforços do tripulante na tentativa de reverter a situação, o homem teve de ser transportado através do helicóptero da Esquadra 751. Poucos minutos depois, a embarcação terá acabado por se afundar.