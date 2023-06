Português suspeito de matar ator brasileiro tentou vender carro da vítima

O produtor de nacionalidade portuguesa Bruno Rodrigues, de 37 anos, alvo de um mandado internacional de captura por envolvimento na morte, esquartejamento e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado, foi filmado a sair de um stand de automóveis onde tentou vender o carro da vítima. As filmagens, já na posse da polícia, foram realizadas a 31 de janeiro, oito dias depois de Jeff Machado ter sido morto na sua casa do Rio de Janeiro. Bruno Rodrigues e o namorado alegavam ter pressa em vender o Renault Duster, porque o dono estaria com cancro. O stand rejeitou, exigindo uma assinatura do proprietário da viatura.A comunicação social brasileira referiu ainda este domingo que a mãe de Jeff Machado garantiu à polícia que Bruno Rodrigues pediu ao filho que deixasse o cabelo crescer, e fizesse dieta, para poder concorrer para um papel numa novela da estação TV Globo. Acreditando que iria poder interpretar o marido de uma atriz, Jeff Machado passou para as mãos do produtor cerca de quatro mil euros.