Português testemunhou homicídio em Espanha

A polícia de Gijon, Espanha, está a tentar localizar um português que testemunhou um crime de violência doméstica junto a um bar e que vitimou mortalmente a mulher com quem se encontrava no momento. O homicídio ocorreu há exatamente uma semana.Lorena Dacuña, a vítima, caminhava na rua com o português quando José Manuel Merino, o ex-marido, a atacou pelas costas.A mulher foi morta com diversas facadas e o português, que presenciou tudo, teve de fugir para salvar a própria vida. O homicida foi preso e agora a polícia de Gijon quer localizar e interrogar o português.