Português usa carrinha para vender droga em Espanha

Um português, de 34 anos, foi detido pela polícia de Ibiza, Espanha, por gerir um negócio de venda ambulante de droga numa carrinha.A detenção ocorreu na quinta-feira, quando uma patrulha se deparou com o homem num terreno baldio. O nervosismo do mesmo levou os agentes a realizarem uma busca à viatura. Foram apreendidas 52 gramas de cocaína, 11 gramas de ecstasy, três gramas e meio de cetamina, quase oito de cocaína rosa (uma variante da cocaína), 20 gramas de haxixe e quatro comprimidos de ecstasy. Tinha ainda 320 euros de lucro do tráfico.