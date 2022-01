Português vai cumprir prisão perpétua pelo homicídio da ex-companheira

O português que, em janeiro de 2017, raptou e assassinou a ex-companheira, também portuguesa, no Luxemburgo, vai mesmo cumprir prisão perpétua, decidiu esta terça-feira, a justiça daquele país na apreciação do último recurso do homicida, revela o jornal digital Contacto.



Marco Silva, que se declarou inocente ao longo de todo o processo, foi condenado pela primeira em janeiro de 2021 pelo homicídio de Ana Lopes.





O homem, de 33 anos, raptou a ex-companheira e mãe do filho de ambos. Ana Lopes, que tinha 25 anos, foi dada como desaparecida a 15 de janeiro, em Bonnevoie, Luxemburgo. Dois dias depois, o seu carro foi encontrado, com um corpo no interior, em território francês, em Roussy-le-Village. Viatura e cadáver estavam carbonizados. A autópsia confirmaria que era o corpo de Ana Lopes. Marco foi detido seis meses após o homicídio.