Português viola mulher em Espanha

Um homem de nacionalidade portuguesa está detido por violar uma mulher de 33 anos, no passado domingo, em Badajoz. O agressor atacou a vítima pelas 07h30, no centro da localidade de La Codosera, no decorrer das festas municipais.Segundo o diário ‘El Mundo’, a agressão aconteceu perto das casas de banho portáteis, onde o homem agarrou a vítima, que estava sozinha, rasgou-lhe a roupa e violou-a. Jovens que se encontravam na festa aperceberam-se do que tinha acontecido, perseguiram o homem e conseguiram retê-lo até à chegada da Guardia Civil.A vítima foi socorrida no local e depois transferida para um hospital. Quando teve alta clínica, apresentou queixa nas autoridades. A mulher é do País Basco, mas estava a passar férias com a família em Badajoz.Do agressor sabe-se apenas que é português. Foi presente a tribunal e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, sem direito a fiança. O advogado do detido, José Duarte, apela à inocência argumentando que o homem não tem antecedentes criminais e que nunca tinha sido preso ou investigado.