Português viola prostitutas na Suíça e acaba detido

Um português de 24 anos foi condenado em Zurique, na Suíça, a 13 anos de cadeia por violar e roubar duas prostitutas. As vítimas foram ameaçadas de faca, estranguladas, espancadas e mordidas nos braços, ombros e orelhas.



Os crimes, que o emigrante negou, ocorreram no espaço de oito dias, em 2018. Uma terceira vítima ficou sem 200 francos (186 euros). Os juízes deram como provado que o homem consumiu cocaína antes dos ataques. Foi ainda condenado por vários crimes relacionados com tráfico de droga e será expulso da Suíça por 10 anos. O Ministério Público tinha pedido 11 anos de prisão.

