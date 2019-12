Português vive mais de um mês com a mãe morta

Um português viveu durante um mês e meio com o cadáver da mãe, de 70 anos, a decompor-se no quarto ao lado do seu, na casa que partilhavam no município de Antigua, nas ilhas Canárias, Espanha.Foi a ex-namorada do homem que alertou as autoridades, na terça-feira. A mulher terá morrido a 4 de novembro, ao que tudo indica de causas naturais. Quando a polícia chegou ao local, deparou com um cheiro nauseabundo e o corpo, em avançado estado de decomposição, deitado numa cama.O odor intenso proveniente da habitação já tinha despertado a atenção dos vizinhos que, ainda assim, não suspeitaram do cenário de horror que se verificava no interior. Por toda a casa eram evidentes os sinais de abandono total e há vários dias que o português, que trabalhou num restaurante local mas estaria agora desempregado, não era visto a passear com a mãe, que se deslocava de cadeira de rodas.O homem não foi detido, por a polícia não ter encontrado indícios de crime e não ter ainda apurado o que o levou a ocultar a morte da mãe. Motivações financeiras não estão, para já, em cima da mesa.