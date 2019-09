Portuguesa alvejada após sofrer acidente de carro em França

Uma mulher, de nacionalidade portuguesa, foi atingida a tiro após sofrer um acidente de viação, no sul de França. O atirador foi o condutor do veículo, contra o qual o carro da vítima chocou, que alvejou a mulher após a colisão.O crime ocorreu pelas 12h00 no dia 10 de setembro, há uma semana. O acidente ocorreu em La Garde, Toulon, no sul do país e assim que Carla Lopes saiu do veículo para falar com o condutor, o homem, com cerca de 30 anos, sacou de uma caçadeira e atingiu a vítima com disparos no ombro.Depois, fugiu de carro, mas o veículo que conduzia colidiu com um autocarro pouco tempo depois. O suspeito ainda iniciou fuga a pé, mas acabou detido por agentes da polícia francesa pouco tempo depois.A vítima foi logo assistida no local pelos bombeiros e equipas médicas acionados para a ocorrência, e foi transportada de urgência para o hospital, onde uma semana depois ainda recupera dos ferimentos, mas fora de perigo, segundo o jornal francês Bom dia.