Mónica Pinto Domínguez, uma portuguesa de 31 anos, natural de Chaves, foi brutalmente assassinada pelo marido, no passado dia 11, em Cheshire, no estado de Connecticut, Estados Unidos da América.A portuguesa, que emigrou aos 19 anos, foi esfaqueada cerca de trinta vezes pelo mexicano Emanuel Domínguez, o seu segundo marido, com quem tinha uma filha de 22 meses. Ao violento esfaqueamento, assistiu o filho de Mónica, de apenas 11 anos, fruto do seu primeiro casamento.Com a mãe a esvair-se em sangue e banhado em lágrimas, foi o menino quem ligou para o 911 (equivalente ao europeu 112) a pedir ajuda, descrevendo o cenário de terror deixado pelo padrasto, que entretanto se tinha colocado em fuga."Quando lá estivemos, em junho deste ano, no batizado da minha neta, percebi que a minha filha sofria maus-tratos. Avisei-a, mas não fui muito persistente porque estava longe de imaginar que a situação fosse tão grave", disse aoJoão Pinto, o pai de Mónica.Já a tia, Constança Pinto, que não consegue conter as lágrimas, lamenta este desfecho trágico para a filha."A Mónica era muito meiguinha, gostava muito dele e não merecia tal coisa. Isto é muito triste", realçou.João Pinto tenta trazer para Portugal, além dos restos mortais da filha, a neta de 22 meses, uma vez que o autor do crime já foi detido e pode ser condenado a prisão perpétua. O neto de 11 anos já está com o pai.