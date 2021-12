Portuguesa atropelada à porta de casa no Luxemburgo

Arlinda Rocha, de 59 anos, morreu, quinta-feira, na sequência de um atropelamento na Rue Principale de Hagen, na Comuna de Steinfort, no Luxemburgo.Segundo o Jornal do Luxemburgo, o atropelamento aconteceu cerca das 22h00, a poucos metros da casa onde a vítima residia. Ainda foi assistida no local e transportada para uma unidade hospitalar, em "estado crítico", mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital.A portuguesa - que vivia naquela localidade há vários anos - deixou dois filhos órfãos. As causas do atropelamento são ainda desconhecidas. As autoridades estão a investigar.