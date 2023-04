Portuguesa de 32 anos morre atropelada por camião na Suíça

Carolina Bermejo, de 32 anos, morreu quando conduzia uma bicicleta, em Basileia, na Suíça, por volta das 10h00 de terça-feira. O acidente deu-se quando, num cruzamento, a mulher foi atingida por um camião. O óbito foi declarado no local.O condutor foi submetido a um teste mas não acusou álcool no sangue, avança a imprensa local. Ainda assim foi solicitada uma amostra de urina e sangue.

A jovem era natural do Montijo e estava a estudar na Suíça. Tinha uma paixão pela música e fotografia, era isso que estava a estudar. Chegou a ser coralista no Grupo Coral do Montijo, tal como a mãe, que trabalha na Câmara Municipal do Montijo.