Portuguesa de 37 anos desaparecida desde maio na Alemanha

Uma portuguesa de 37 anos está desaparecida desde o dia 30 de maio da zona de Nuremberga, na Alemanha.Inês Dias, natural de Santiago do Cacém, sofre de perturbações psicológicas e fugiu do hospital onde estava internada.A mulher está emigrada na Alemanha desde fevereiro de 2018, com o companheiro, e terá ficado desempregada recentemente.